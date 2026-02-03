Появились апокалиптические фото изнутри разрушенной украинской электроподстанции

Reuters выложил фото изнутри разрушенной ударами РФ электроподстанции Украины

Появились апокалиптические фотографии, сделанные внутри украинской электроподстанции после ударов ВС России. На кадрах зафиксированы разрушения на объекте ДТЭК, их опубликовал Reuters.

Место, где находится тепловая электростанция, не раскрывается. Уточняется, что журналистам показали последствия российских ударов 2 февраля. Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в комментарии Reuters заявил, что Украине нужно энергетическое перемирие, чтобы восстановить поврежденные объекты.

Фото: Stringer / Reuters

На кадры отреагировал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«На Украине ожидаемое нытье про "сорванную деэскалацию". Никто Украине ничего не обещал про отсутствие ударов после 1 февраля», — напомнил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление на фоне российских ударов по энергетике, призвав Вашингтон отреагировать на случившееся. Ответ администрации президента США Дональда Трампа не заставил себя ждать.