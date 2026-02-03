Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:45, 3 февраля 2026Бывший СССР

Появились апокалиптические фото изнутри разрушенной украинской электроподстанции

Reuters выложил фото изнутри разрушенной ударами РФ электроподстанции Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

Появились апокалиптические фотографии, сделанные внутри украинской электроподстанции после ударов ВС России. На кадрах зафиксированы разрушения на объекте ДТЭК, их опубликовал Reuters.

Место, где находится тепловая электростанция, не раскрывается. Уточняется, что журналистам показали последствия российских ударов 2 февраля. Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в комментарии Reuters заявил, что Украине нужно энергетическое перемирие, чтобы восстановить поврежденные объекты.

Фото: Stringer / Reuters

На кадры отреагировал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«На Украине ожидаемое нытье про "сорванную деэскалацию". Никто Украине ничего не обещал про отсутствие ударов после 1 февраля», — напомнил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление на фоне российских ударов по энергетике, призвав Вашингтон отреагировать на случившееся. Ответ администрации президента США Дональда Трампа не заставил себя ждать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США сбили дрон Ирана около авианосца, а Тегеран пытался задержать американский танкер. Конфликт обостряется накануне переговоров

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Российский боец в одиночку уничтожил отделение на огневой точке ВСУ

    Мужчин предупредили об опасности омоложения пениса

    Ким Кардашьян в прозрачном платье сходила на свидание

    После задержания со стрельбой на Рублевке возбудили уголовное дело

    Пытавшийся сблизиться с авианосцем США БПЛА Ирана успел передать данные перед крушением

    Мощный удар по Краматорску сняли на видео

    Израиль выдвинул США свои требования по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok