Раскрыты подробности о семье похищенного в Петербурге 9-летнего мальчика

Найденный в водоеме в Ленобласти 9-летний мальчик был из неблагополучной семьи

Найденный в водоеме в Ленинградской области 9-летний мальчик, которого до этого похитил и расправился 38-летний мужчина, был из неблагополучной семьи. Об этом сообщают «Известия» в Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

