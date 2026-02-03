Россиянин выиграл 6 миллионов рублей благодаря голу «ударом скорпиона»

Россиянин выиграл 6 миллионов рублей, поставив на ничью в матче АПЛ

Клиент букмекерской конторы выиграл шесть миллионов рублей, поставив на ничью в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает Betonmobile.

На 45-й минуте при счете 0:2 в пользу «горожан» россиянин в live-режиме поставил 1 430 000 рублей на ничью с коэффициентом 4,21. Уже на 53-й минуте форвард «Тоттенхэма» Доминик Соланке сократил отставание — 1:2. А на 70-й минуте тот же Соланке оформил дубль «ударом скорпиона», установив окончательный счет — 2:2.

После 24 матчей «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков. «Тоттенхэм» располагается на 14-м месте с 29 очками.

Ранее клиент букмекерской конторы выиграл 31,6 миллиона рублей, сделав ставку на матчи седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Общий коэффициент ставки составил 1,58. Россиянин вложил 20 миллионов и вышел в плюс на 11,6 миллиона.