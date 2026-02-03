Российская фигуристка рассказала о сбывшейся в Северной Корее мечте

Фигуристка Яметова: У меня была мечта увидеть Ким Чен Ына вживую

Российская фигуристка Вероника Яметова рассказала о сбывшейся в Северной Корее мечте. Ее слова приводит РИА Новости.

«У меня мечта была увидеть вживую Ким Чен Ына. Он зачитывал речь на корейском. И после того, как он закончил, весь этот 100-тысячный стадион начал его приветствовать», — сказала Яметова.

Кроме того, фигуристка отметила, что ей и другим российским спортсменам, участвовавшим в шоу в Пхеньяне, не разрешалось покидать территорию отеля. «Конечно, очень хотелось погулять, посмотреть, если нельзя, значит — нельзя», — заявила она.

Ранее другой российский фигурист Макар Солодников рассказал, что в октябре 2025 года ездил в Северную Корею на международный фестиваль, посвященный 80-летию основания Трудовой партии КНДР. Его удивило, что в стране интернет работает лишь в отелях. Также принимавший участие в мероприятии фигурист Артур Гачинский заявил, что не выходил из гостиницы без сопровождения.

Яметовой 18 лет. Она выиграла в финале Кубка России в 2022 году. Помимо этого, она дважды побеждала на этапах Гран-при России. Спортсменка тренируется в группе Сергея Давыдова.