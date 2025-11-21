Спорт
19:48, 21 ноября 2025Спорт

Российский фигурист рассказал об удивившей его Северной Корее

Фигурист Солодников заявил, что удивился отсутствию интернета в Северной Корее
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: KCNA / Reuters

Российский фигурист Макар Солодников рассказал, чем удивила его Северная Корея. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что в октябре он вместе с другими российскими фигуристами принял участие в международном фестивале, посвященном 80-летию основания Трудовой партии КНДР. Большим удивлением для Солодникова стало отсутствие интернета: в стране действует лишь Wi-Fi в отеле, который стоит два доллара за десять минут использования, а в городе доступ к сети полностью отсутствует. Спортсмен признался, что из поездки он почти ничего не запомнил, так как многое было неясно и непонятно, например, где он гулял.

21 ноября Солодников стал победителем шестого этапа юниорского Гран-при России, проходившего в Омске.

Ранее российский фигурист Артур Гачинский рассказал об участии в ледовом шоу в Северной Корее. Он заявил, что без сопровождения нигде не появлялся, а также не мог пользоваться интернетом.

