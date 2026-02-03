Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:54, 3 февраля 2026Россия

Соседи рассказали о сбросившей детей с 16-го этажа матери из Ленобласти

Сбросившая детей с 16-го этажа дома в Ленобласти женщина работала уборщицей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: RealPeopleStudio / Shutterstock / Fotodom

23-летняя мать из поселка Новогорелово Ленобласти, сбросившая своих двоих детей с 16-го этажа, работала уборщицей. Об этом рассказали соседи женщины в беседе с kp.ru.

По их словам, женщина с семьей прибыли из ближнего зарубежья. Работала приезжая в том же подъезде, где и жила. Сейчас соседи собирают деньги на лекарства детям и похороны их матери. Предварительно, пострадавшим шесть месяцев и два года.

Как сообщил источник издания, детей спасло падение в сугроб, однако они получили серьезные травмы.

О происшествии «Ленте.ру» сообщил региональный Следственный комитет. Как уточнили в ведомстве, дети выжили. Им своевременно оказали медицинскую помощь. Мать несовершеннолетних нашли на земле, спасти ее не смогли. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге под окнами многоэтажки нашли 11-летнюю девочку с несовместимыми с жизнью травмами. Как выяснилось, утром 27 января она ушла в школу, а через некоторое время соседи заметили у дома автомобиль реанимации и укрытое простыней тело. Позже на общем балконе здания обнаружили и предсмертную записку ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они будут увиливать». Трамп заявил о согласии Индии не покупать российскую нефть. Как она может обойти эту сделку?

    Искусственный интеллект создал собственную религию и тайный язык

    Россияне стали «убивать» технику в новых домах

    Российский Су-35 сравнили с французским Rafale

    Евросоюз собрался нанести новый санкционный удар по России

    Россиянка заработала инфекцию из-за укуса насекомого во время зимовки на Бали

    Политолог назвала последствия энергетического перемирия для украинцев

    Российская фигуристка рассказала о сбывшейся в Северной Корее мечте

    Соседи рассказали о сбросившей детей с 16-го этажа матери из Ленобласти

    Выяснились подробности о первой модели марки Jeland для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok