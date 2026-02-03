Соседи рассказали о сбросившей детей с 16-го этажа матери из Ленобласти

Сбросившая детей с 16-го этажа дома в Ленобласти женщина работала уборщицей

23-летняя мать из поселка Новогорелово Ленобласти, сбросившая своих двоих детей с 16-го этажа, работала уборщицей. Об этом рассказали соседи женщины в беседе с kp.ru.

По их словам, женщина с семьей прибыли из ближнего зарубежья. Работала приезжая в том же подъезде, где и жила. Сейчас соседи собирают деньги на лекарства детям и похороны их матери. Предварительно, пострадавшим шесть месяцев и два года.

Как сообщил источник издания, детей спасло падение в сугроб, однако они получили серьезные травмы.

О происшествии «Ленте.ру» сообщил региональный Следственный комитет. Как уточнили в ведомстве, дети выжили. Им своевременно оказали медицинскую помощь. Мать несовершеннолетних нашли на земле, спасти ее не смогли. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

