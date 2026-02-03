Реклама

07:23, 3 февраля 2026

Трамп заявил о прекращении поставок нефти на Кубу

Вячеслав Агапов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсировал прекращение поставок нефти из Мексики на Кубу. Об этом сообщает Reuters.

Во время встречи с журналистами в Овальном кабинете Белого дома глава государства заявил, что соседняя страна прекратит поставки сырья Кубе. Причины и сроки этого решения он не назвал.

Сейчас Мексика является крупнейшим поставщиком нефти на Кубу, которая регулярно сталкивается с нехваткой энергии и массовыми отключениями электричества. Островное государство в значительной степени зависит от импорта нефтепродуктов для производства электроэнергии, бензина и авиационного керосина, но из-за санкций США не может закупать достаточное количество топлива.

Месяцем ранее отношения Гаваны и Вашингтона обострились после того, как США задержали венесуэльского лидера Николаса Мадуро, близкого союзника Кубы. Трамп назвал Кубу «необычной и чрезвычайной угрозой» национальной безопасности США и пригрозил ввести пошлины на экспорт в США товаров из любой страны, которая поставляет нефть на коммунистический остров.

В то же время президент Мексики Клаудиа Шейнбаум пообещала продолжить поставки нефти на Кубу из гуманитарных соображений. Глава государства прокомментировала новости о том, что мексиканская государственная нефтяная компания Pemex якобы остановила отправку груза сырья нефти Гаване по причине давления со стороны США.

