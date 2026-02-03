Реклама

13:59, 3 февраля 2026Авто

ЦБ заявил о резком охлаждении автокредитования в России

ЦБ: Темпы роста автокредитования в России замедлились втрое в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

По итогам 2025 года темпы роста автокредитования в России замедлились втрое. Об этом сообщается в докладе Центробанка (ЦБ) «О развитии банковского сектора».

Совокупный портфель такого рода кредитов российских финансовых организаций за 12 месяцев увеличился на 17,5 процента. Для сравнения, в 2024 году прирост оценивался в 51,7 процента.

Резкое охлаждение автокредитования на внутреннем рынке в регуляторе объяснили в том числе заметным подорожанием новых автомобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», средняя стоимость легковушки в России за последние пять лет увеличилась вдвое и к концу ноября 2025-го достигла 3,54 миллиона рублей.

На ситуацию также оказывают влияние высокие рыночные ставки по автокредитам на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Подобный расклад делает автозаймы недоступными для значительной части населения, поясняют эксперты. В сложившихся реалиях, отмечали в ВТБ, ожидать кредитного ренессанса в России в среднесрочной перспективе не стоит. Ставки по кредитам еще долго будут оставаться на заградительном уровне, констатировали в финансовой организации.

