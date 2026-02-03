Реклама

17:21, 3 февраля 2026

У российской авиакомпании обнаружили зауженные калибраторы

Ространснадзор обнаружил зауженные калибраторы у авиакомпании «Победа»
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ространснадзор обнаружил зауженные калибраторы у стоек регистрации на рейсы авиакомпании «Победа» в московском аэропорту. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Нарушение было выявлено в процессе обследования аэропортов на предмет изменений размеров измерителей ручной клади. Несоответствие заметили у стоек во Внуково.

Так, заявленная «Победой» бесплатная норма провоза багажа в салоне самолета составляет 36х30х27 сантиметра. Оказалось, что калибраторы в столичном аэропорту меньше ее почти на один сантиметр по ширине (26,2 сантиметра).

В итоге ведомство вынесло предписание об устранении нарушений, изъятии всех не соответствующих измерителей ручной клади и их замене. Сообщается, что такие несоответствия есть в аэропортах по всей маршрутной сети «Победы».

Telegram-канал «Крыша ТурДома» позже опубликовал ответ российской авиакомпании. В нем авиаперевозчик винит поставщика партии калибраторов, размеры которых отличаются от заявленных. «Разница составляет 0,5 сантиметра по ширине и связана с утолщенным диаметром несущего профиля каркаса калибратора. Мы выставили претензии производителю», — сказано в заявлении «Победы». Также в компании заявили, что бракованные измерители были только во Внуково, все их изъяли.

Ранее московский суд признал незаконными требования «Победы» к размерам ручной клади. Специалисты установили, что лоукостер злоупотребил предоставленным законодательством правом на определение габаритов.

