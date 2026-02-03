В Госдуме увидели уловку в словах генсека НАТО о войсках альянса на Украине

Депутат Соболев назвал уловкой слова Рютте о вводе войск НАТО на Украину

Депутат Госдумы Виктор Соболев увидел уловку в словах генсека НАТО Марка Рютте о сроке ввода войск на Украину. Свое мнение член комитета нижней палаты парламента по обороне выразил в беседе с изданием «Подъем».

Ранее Рютте заявил, что вооруженные силы Североатлантического альянса появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения. Речь идет в том числе о поддержке с воздуха и моря. При этом генсек подчеркнул, что войска отправят только согласившиеся на это страны.

Комментируя эти слова, Соболев напомнил, что российские войска будут считать любые иностранные войска на Украине законной целью. Депутат подчеркнул, что Россия должна достичь поставленных целей спецоперации, таких как денацификация и демилитаризация.

Парламентарий так же обратил внимание на более чем двукратное увеличение НАТО военных расходов, а также восстановление странами альянса военно-промышленного комплекса. «Они делают все, чтобы вести войну с Россией, а до этого времени им очень важно, чтобы конфликт на Украине продолжался. Это не более, чем уловка», — сказал он, добавив, что Москва никогда не согласится на размещение на Украине иностранных войск.

26 января бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Западные страны должны найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным ради урегулирования конфликта на Украине. Свое мнение он выразил на полях Всемирного экономического форума в Давосе.