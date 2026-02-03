Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:18, 3 февраля 2026Россия

В Госдуме увидели уловку в словах генсека НАТО о войсках альянса на Украине

Депутат Соболев назвал уловкой слова Рютте о вводе войск НАТО на Украину
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Депутат Госдумы Виктор Соболев увидел уловку в словах генсека НАТО Марка Рютте о сроке ввода войск на Украину. Свое мнение член комитета нижней палаты парламента по обороне выразил в беседе с изданием «Подъем».

Ранее Рютте заявил, что вооруженные силы Североатлантического альянса появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения. Речь идет в том числе о поддержке с воздуха и моря. При этом генсек подчеркнул, что войска отправят только согласившиеся на это страны.

Комментируя эти слова, Соболев напомнил, что российские войска будут считать любые иностранные войска на Украине законной целью. Депутат подчеркнул, что Россия должна достичь поставленных целей спецоперации, таких как денацификация и демилитаризация.

Парламентарий так же обратил внимание на более чем двукратное увеличение НАТО военных расходов, а также восстановление странами альянса военно-промышленного комплекса. «Они делают все, чтобы вести войну с Россией, а до этого времени им очень важно, чтобы конфликт на Украине продолжался. Это не более, чем уловка», — сказал он, добавив, что Москва никогда не согласится на размещение на Украине иностранных войск.

26 января бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Западные страны должны найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным ради урегулирования конфликта на Украине. Свое мнение он выразил на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о сложных последствиях самого мощного удара

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    На Украине оценили скорость «Цирконов»

    Важнейший покупатель российской нефти оценил возможноть быстрого отказа от нее

    Умерла диктор и бывшая ведущая КВН Светлана Жильцова

    Трампа обвинили в кризисе американской промышленности

    В Госдуме увидели уловку в словах генсека НАТО о войсках альянса на Украине

    Союзная России страна приняла меры против наемничества

    Раскрыты подробности нападения российской школьницы с ножом на учителя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok