В Москве высказались о грядущих переговорах с Украиной после слов Зеленского

Переговоры по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби остаются в силе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Формат в силе, переговоры пройдут 4–5 февраля», — передает агентство слова собеседника.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев скорректирует работу своей переговорной группы после массированного российского удара по украинской энергетике. Он также обвинил Россию в намерении уничтожить Украину и продолжать боевые действия.
Второй раунд переговоров в Абу-Даби должен был состояться 1 февраля. Однако, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, они были перенесены, поскольку потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон.