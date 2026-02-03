Реклама

В Москве высказались о грядущих переговорах с Украиной после слов Зеленского

ТАСС: Переговоры в Абу-Даби в силе, они пройдут 4-5 февраля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Переговоры по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби остаются в силе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Формат в силе, переговоры пройдут 4–5 февраля», — передает агентство слова собеседника.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев скорректирует работу своей переговорной группы после массированного российского удара по украинской энергетике. Он также обвинил Россию в намерении уничтожить Украину и продолжать боевые действия.

Второй раунд переговоров в Абу-Даби должен был состояться 1 февраля. Однако, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, они были перенесены, поскольку потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон.

