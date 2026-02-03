Реклама

Россия
18:01, 3 февраля 2026Россия

В России сравнили с Зеленским президента европейской страны

Депутат Госдумы Аршинова: Санду проходит путь, подобно Зеленскому
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду проходит путь от русофобии к конфликту с Россией, подобно Владимиру Зеленскому. Об этом заявила депутат Госдумы Алена Аршинова, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что депутат норвежского парламента Арильд Хермстад выдвинул Санду на Нобелевскую премию.

«Все это уже происходило: Санду практически один в один проходит путь Зеленского — от оголтелой русофобии и фашизации общества до прямого конфликта с Россией», — сказала Аршинова, напомнив, что Зеленский в 2022 году был номинант на премию мира.

Депутат также отметила, что в 1939 году член швейцарского парламента Эрик Готфрид Кристиан Брандт предлагал Адольфа Гитлера на соискание премии мира.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова председателя парламента Молдавии Игоря Гросу о якобы вызывающем отношении России к республике являются безосновательными.

