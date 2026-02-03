Реклама

В стране Европы туристов обязали платить за бросание монет в фонтан

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Remo Casilli / Reuters

В Италии туристов обязали платить за бросание монет в популярный фонтан Треви в Риме. Об этом пишет издание CNN.

С 2 февраля, чтобы пройти к фонтану, путешественникам необходимо заплатить два евро (182 рубля). После 22:00 это можно сделать бесплатно. Уточняется, что нововведение является попыткой властей управлять потоками посещающих город иностранцев. Также оно призвано частично решить проблему чрезмерного туризма в стране Европы.

В материале говорится, что первый день работы новой системы прошел неидеально. «Группа испанских туристов, не желавших платить, стояла за ограждениями и бросала монеты в фонтан сверху, несколько раз промахнувшись мимо воды. Внизу заплатившие посетители наклонялись, когда на них сыпались деньги. Городской чиновник заявил, что со временем будут введены патрули», — пишет издание.

По примете, брошенная в римский фонтан монета обещает возвращение в Вечный город, две монеты — любовь с итальянцем, три — свадьбу с местным жителем.

Ранее стало известно, что с 14 января 2026 года парижский художественный музей Лувр поднял цены на билеты для неграждан Евросоюза (ЕС). Стоимость стала выше на 45 процентов.

