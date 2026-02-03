Вероятный преемник Токаева высказался об изменении границ Казахстана

Карин: Новая конституция не подразумевает изменение границ Казахстана

Проект новой конституции Казахстана не подразумевает изменение границ республики. Об этом заявил государственный советник страны Ерлан Карин, передает ТАСС.

«Территориальная целостность нашей страны никогда не будет нарушена и никогда не изменится. Это следует повторять, потому что некоторые граждане выражают мнение, что административно-территориальная целостность страны может измениться, что на самом деле является ложной информацией и чистой манипуляцией», — сказал он.

По словам советника, в преамбуле конституции закреплена неприкосновенность территориальной целостности государства и его границ. Кроме того, он подчеркнул, что в шестом пункте второй статьи основного закона подчеркивается, что территориальная целостность Казахстана не подлежит изменению. По словам Карина, это означает невозможность обсуждения данного вопроса даже на референдуме.

Ранее политолог, эксперт по Казахстану Роман Юнеман назвал Ерлана Карина наиболее вероятным преемником Касыма-Жомарта Токаева на посту президента республики. Он отметил, что после проведения референдума и не ранее 2027 года Карина могут назначить на пост вице-президента, который появится в случае принятия новой конституции.