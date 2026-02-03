Реклама

Россия
14:13, 3 февраля 2026Россия

Власти допустили увольнение руководства российской школы после нападения ученика

Хабиров допустил увольнение руководства школы в Уфе после нападения ученика
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиля Салихова / РИА Новости

Глава Башкирии Радий Хабиров допустил, что руководство школы №16 в Уфе, подвергшейся нападению ученика, могут уволить. Об этом сообщает РИА Новости.

Сделать это могут в случае, если подтвердится факт травли школьника, отметил политик.

«Позиция у меня всегда была такая. Если мы обнаружим факт буллинга, мы выметаем всех отсюда — руководство школы», — сказал Хабиров. Он также призвал выяснить, что послужило причиной нападения на учреждение.

Ранее стало известно, что напавший на гимназию №16 школьник конфликтовал с преподавателями и одноклассниками. По словам мэра города Ратмира Мавлиева, буллинг мог являться возможной причиной желания девятиклассника напасть на школу.

