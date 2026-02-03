Реклама

04:00, 3 февраля 2026

Врач стал домогаться пациентку после колоноскопии

В Сингапуре врач осмотрел грудь пациентки после колоноскопии и попал в тюрьму
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ore Huiying / Getty Images

В Сингапуре врач попал в тюрьму после домогательств к пациентке. Об этом сообщает AsiaOne.

В конце 2021 года 76-летний врач осмотрел грудь 20-летней пациентки, находящейся без сознания после процедуры колоноскопии. Судья Шон Хо признал, что для таких манипуляций после колоноскопии не было никаких медицинских оснований, а сам факт домогательства зафиксировали две старшие медсестры. Они заявили, что медик трогал грудь пациентки руками без перчаток под больничным халатом, а на вопрос о согласии не ответил.

«Имея опыт помощи в сотнях операций, первая медсестра никогда не сталкивалась с осмотром груди, особенно когда пациентка была под седацией», — отметил судья. Потерпевшая рассказала, что после наркоза была без сознания и ничего не чувствовала. Врач же ранее сам предупредил ее, что это тот же тип препарата, который злоумышленники в ночных клубах подсыпают в напитки девушкам. Он якобы также добавил, что девушки после него засыпают и «не осознают некоторых забавных вещей, которые с ними происходят».

Защита настаивала, что медсестрам нельзя верить, а пациентка к моменту осмотра уже пришла в сознание, но суд счел эти доводы несостоятельными. Адвокаты также просили ограничиться штрафом или одним днем тюрьмы и штрафом, ссылаясь на рак простаты 4-й стадии у подсудимого. Однако обвинение требовало от четырех до шести недель заключения, и судья назначил семь дней тюрьмы, назвав действия врача недопустимыми.

В сентябре 2025 года гастроэнтеролога из американского штата Нью-Йорк приговорили к 24 годам тюрьмы за изнасилования пациенток и женщин, с которыми он встречался. Мужчина накачивал своих жертв лекарствами и снимал изнасилования на камеру.

