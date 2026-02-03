Heute: Больше половины австрийцев раскритиковали помощь Украине

Более половины жителей Австрии выступили за то, чтобы не оказывать финансовую помощь Украине. Об этом говорится в опросе, проведенном газетой Heute.

Как показало исследование, явное большинство, в общей сложности 58 процентов, людей против помощи Украине. Они считают, что эти средства лучше использовать внутри страны. По данным издания, всего 30 процентов хотят помогать Киеву, тогда как остальные с позицией еще не определились.

Уточняется, что больше всего противников поддержки Украины среди людей в возрастной группе от 30 до 59 лет (63 процента).

Ранее канцлер Австрии Штокер Кристиан Штокер заявил, что Киеву дополнительных направят три миллиона евро. Политик подчеркнул, что Вена подтвердила приверженность поиску «всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мирного решения» с учетом интересов Киева и вопросов австрийской безопасности.

До этого газета Kurier писала о скандале, разгоревшемся в Австрии из-за помощи Украине. Генеральный секретарь Австрийской партии свободы (FPÖ) Михаэль Шнедлиц высказал мнение о том, что Украина давно превратилась в бездонную пропасть, в которую некомпетентное правительство вливает миллиарды.