16:56, 3 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский рассказал о визите генсека НАТО в момент самого масштабного удара ВС России

Зеленский обсудил с Рютте поставку Patriot в день масштабного удара ВС России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте поставку американской системы противовоздушной обороны (ПВО). Подробности визита лидера альянса в украинскую столицу в момент самого масштабного удара Вооруженных сил (ВС) России политик описал в своем Telegram-канале.

Он утверждает, что ВС России применили 28 крылатых ракет, а также 43 ракеты разных типов. По словам Зеленского, их могут сбить лишь Patriot.

«Это означает, что нужны ракеты для этих систем и чтобы поставки были оперативными. Говорили сегодня с Марком, в частности, об этом, и я надеюсь, что удастся реализовать все», — подытожил Зеленский.

Под удар Российской армии в ночь на 3 февраля попали энергообъекты на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. В это время в украинскую столицу прибыл Марк Рютте, где заявил, что войска стран НАТО сразу появятся на Украине после заключения мирного соглашения.

