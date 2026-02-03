Журова оценила слова украинского министра о «моральном дегенерате» во главе ФИФА

Журова посчитала бескультурьем слова украинского министра о главе ФИФА Инфантино

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила слова украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги о «моральном дегенерате» во главе Международной федерации футбола (ФИФА). Ее цитирует «ВсеПроСпорт».

Журова посчитала критику главы украинского МИД в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино бескультурьем. «Это ужас просто. Инфантино просто высказался, а какой-то министр украинский начал оскорблять уважаемого в мировом спорте человека», — заявила депутат.

2 февраля Сибига публично раскритиковал Инфантино, который выступил против отстранения российских сборных и команд от международных турниров. «Моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России прекратить войну», — сказал украинский министр.

Инфантино пообещал, что ФИФА пересмотрит решение об отстранении России. «Этот запрет ничего не принес, кроме разочарования и ненависти», — посчитал он.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024. Россиянам также не позволили поучаствовать в отборе на чемпионат мира-2026. Клубы также отстранены от международных соревнований.