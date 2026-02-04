Реклама

11:45, 4 февраля 2026

Бразильский футболист ЦСКА рассказал о неожиданной реакции людей в России на улыбку

Матеус Алвес из ЦСКА: В России улыбнешься, а на тебя так грозно смотрят
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бразильский полузащитник московского ЦСКА Матеус Алвес рассказал о неожиданной реакции людей в России на улыбку. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Ты даже немного улыбнешься, а на тебя сразу так грозно смотрят. Русские более закрытые и серьезные люди», — заявил футболист.

Алвес добавил, что в Бразилии люди быстро завязывают дружеские отношения с незнакомцами общественных местах. «Мы прикалываемся, шутим, как будто знаем друг друга много лет», — отметил хавбек.

Ранее Алвес рассказал об изучении русского языка. Игрок отметил, что каждый день старается запоминать по новому слову. «Но почему-то так получается, что большинство из них — ненормативная лексика, которую заставили меня выучить россияне», — заявил футболист.

Полузащитник перешел в ЦСКА в июле прошлого года из бразильского «Сан-Паулу». В нынешнем сезоне бразилец провел 13 матчей в чемпионате России в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

