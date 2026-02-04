Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:59, 4 февраля 2026Мир

Эпштейн сообщил о любви Макрона к пощечинам

РИА Новости: Эпштейн рассказывал, что Макрону могут нравиться пощечины
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В архиве опубликованных материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна нашли переписку, в которой тот, опираясь на личную оценку президента Франции Эммануэля Макрона, предположил, что французскому лидеру могут нравиться пощечины. Об этом пишет РИА Новости.

«Мне сказали, что у националистов будет больше пространства, но ненамного больше влияния?», — написал Эпштейн в электронном письме, отправленном 26 мая 2019 года. «Мои немцы сказали, что это было пощёчиной для Макрона, но, зная его, ему, вероятно, это даже понравилось», — заключил он.

Контекст беседы неизвестен, но в мае 2019 средства массовой информации писали об охлаждении отношений Германии и Франции на фоне того, что кабмин экс-канцлера Ангелы Меркель проигнорировал идеи реформ Макрона.

Ранее журналисты, изучив опубликованные материалы по делу Эпштейна, нашли письмо от 2017 года, в котором обсуждалась подготовка технических решений для моделирования пандемии за три года до начала распространения COVID-19.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Избежавший смертной казни сын Каддафи был застрелен в Ливии. До этого он пережил ряд покушений. Кого подозревают в убийстве?

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Политолог раскрыл реальную цель визита Рютте в Киев

    Названы самые необычные залоги россиян за кредиты

    Экс-помощник Кучмы сделал громкое заявление после ударов ВС России по Украине

    Политолог оценил шансы на прорыв в переговорах с Украиной

    Ядовитая змея погубила известную певицу

    Развеян популярный миф о частоте секса в отношениях

    Эпштейн сообщил о любви Макрона к пощечинам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok