Эпштейн сообщил о любви Макрона к пощечинам

РИА Новости: Эпштейн рассказывал, что Макрону могут нравиться пощечины

В архиве опубликованных материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна нашли переписку, в которой тот, опираясь на личную оценку президента Франции Эммануэля Макрона, предположил, что французскому лидеру могут нравиться пощечины. Об этом пишет РИА Новости.

«Мне сказали, что у националистов будет больше пространства, но ненамного больше влияния?», — написал Эпштейн в электронном письме, отправленном 26 мая 2019 года. «Мои немцы сказали, что это было пощёчиной для Макрона, но, зная его, ему, вероятно, это даже понравилось», — заключил он.

Контекст беседы неизвестен, но в мае 2019 средства массовой информации писали об охлаждении отношений Германии и Франции на фоне того, что кабмин экс-канцлера Ангелы Меркель проигнорировал идеи реформ Макрона.

Ранее журналисты, изучив опубликованные материалы по делу Эпштейна, нашли письмо от 2017 года, в котором обсуждалась подготовка технических решений для моделирования пандемии за три года до начала распространения COVID-19.