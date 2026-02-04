В файлах Эпштейна обсуждалось моделирование пандемии до начала COVID-19

Журналисты, изучив опубликованные материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, нашли письмо от 2017 года, в котором обсуждалась подготовка технических решений для моделирования пандемии за три года до начала распространения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
Подразумевается переписка, которая была адресована американскому миллиардеру Биллу Гейтсу, а после переслана Эпштейну. Автор уточняет, что вместе с коллегами готовит перечень задач для будущего сотрудничества.
Среди предложенных задач упоминается пункт, касающийся прогнозирования распространения опасных вирусов.
«Доработка рекомендаций и технических спецификаций для моделирования пандемии штаммов», — приводится формулировка в документе.
Ранее норвежская принцесса Метте-Марит назвала ошибкой свое общение с Эпштейном. Новые опубликованные документы содержат почти тысячу упоминаний о норвежской кронпринцессе, а также многочисленные личные переписки с ней.
До этого инициалы создателя ЛДПР Владимира Жириновского обнаружили в файлах Джеффри Эпштейна, опубликованных на сайте Минюста США. Фамилия политика упоминается там пять раз.