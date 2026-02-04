Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:42, 4 февраля 2026Мир

В файлах Эпштейна обсуждалось моделирование пандемии до начала COVID-19

В файлах Эпштейна обсуждали моделирование пандемии за три года до COVID-19
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Журналисты, изучив опубликованные материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, нашли письмо от 2017 года, в котором обсуждалась подготовка технических решений для моделирования пандемии за три года до начала распространения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Подразумевается переписка, которая была адресована американскому миллиардеру Биллу Гейтсу, а после переслана Эпштейну. Автор уточняет, что вместе с коллегами готовит перечень задач для будущего сотрудничества.

Среди предложенных задач упоминается пункт, касающийся прогнозирования распространения опасных вирусов.

«Доработка рекомендаций и технических спецификаций для моделирования пандемии штаммов», — приводится формулировка в документе.

Ранее норвежская принцесса Метте-Марит назвала ошибкой свое общение с Эпштейном. Новые опубликованные документы содержат почти тысячу упоминаний о норвежской кронпринцессе, а также многочисленные личные переписки с ней.

До этого инициалы создателя ЛДПР Владимира Жириновского обнаружили в файлах Джеффри Эпштейна, опубликованных на сайте Минюста США. Фамилия политика упоминается там пять раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Избежавший смертной казни сын Каддафи был застрелен в Ливии. До этого он пережил ряд покушений. Кого подозревают в убийстве?

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Россиянка описала одну привычку американцев фразой «настоящее помешательство»

    Европейскую страну заподозрили в подготовке к войне с Россией

    На Украине начались массовые протесты

    Королеву Нидерландов призвали в армию

    Маньяк-душитель впервые сознался в преступлении

    Женатая 30 лет пара рассказала о влиянии секса втроем на их отношения

    Украинский депутат выступил с неожиданным заявлением после речи Рютте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok