Экономика
11:31, 4 февраля 2026Экономика

Кадровый голод затронул еще одну российскую отрасль

Глава Минобрнауки Фальков: Кадровый голод затронул медиаотрасль
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Медиаотрасль стала еще одной сферой российской экономики, которую затронула нехватка квалифицированных работников. Об этом заявил глава Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки) Валерий Фальков, его слова приводит ТАСС.

В этой отрасли, отметил министр, наметилась парадоксальная тенденция. Несмотря на обилие направлений подготовки и большое количество обучающихся, сотрудников с высокой квалификацией в медиаотрасли все равно не хватает, посетовал Фальков.

Кадровый голод затронул не только печатные и интернет-издания, но и телевидение, сферу PR, а также издательский бизнес. Негативная динамика фиксируется вопреки множеству программ подготовки специалистов, которые есть в колледжах и вузах. На этом фоне Фальков призвал власти пересмотреть особенности образовательных программ, сделав акцент на самые дефицитные специальности. Важную роль, по мнению министра, должны сыграть профильные вузы.

За последние несколько лет кадровый голод затронул большинство ключевых отраслей российской экономики. С проблемами столкнулись компании из медицинской, строительной, логистической, торговой сфер. Трудности с подбором квалифицированного персонала также стали испытывать фирмы из IT- и финансового секторов.

Одновременно с этим на внутреннем рынке распространилась новая угроза — скрытая безработица. На фоне резкого падения спроса на внутреннем рынке сотрудников предприятий из различных секторов (от автопрома до строительства вагонов) начали переводить на сокращенный режим работы. Некоторые из работников оказались в простое, а других стали готовить к увольнению. Еще одной проблемой стал рост долгов по зарплате, констатировали в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

