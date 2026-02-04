«Калашников» представил коптер «Голиаф» и самый востребованный в зоне СВО дрон

«Калашников» представил беспилотники «Голиаф 2.0» и «СКАТ 350М» в ходе НАИС

Концерн «Калашников» представил обновленные квадрокоптеры «Голиаф» и «Каракурт» в ходе Национального авиационного инфраструктурного салона НАИС-2026. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Среди экспонатов концерна — новые уникальные малые беспилотники коптерного типа "Голиаф 2.0" и "Каракурт 2.0", БЛА вертикального взлета и посадки "Легионер" и "Альфа-Е"», — говорится в сообщении.

Также «Калашников» демонстрирует дрон «СКАТ 350М», построенный по схеме «летающее крыло». В сообщении подчеркнули, что этот аппарат остается самым востребованным в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В январе генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что тандем ударного аппарата «Куб-2» и разведывательного беспилотника «СКАТ 350М» работает в зоне СВО на российском программном обеспечении.