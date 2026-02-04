Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:03, 4 февраля 2026Наука и техника

Кубинский прибор «для нейтрализации агрессоров» оценили

Кубинские автоматы АКМ оснастили коллиматорными прицелами VILMA
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Desmond Boylan / Reuters

Автоматы Калашникова АКМ, которые стоят на вооружении Революционных вооруженных сил Кубы, оснастили прицельными приспособлениями VILMA, которые повышают эффективность нейтрализации целей. Возможности прибора оценил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Обозначение VILMA (Visor Lumínico para Matar Agresores) можно перевести как «просвечивающий прицел для ликвидации агрессоров». Зачастую этот прибор относят к предшественникам коллиматорных прицелов или их ранним разновидностям. Изделие производят с 1980-х годов.

Точные характеристики VILMA не раскрывают. При этом западные специалисты считают, что прицел соответствует технологическому уровню 1970-х — начала 1980-х годов. Автор отметил, что такого прибора вполне хватит для прицельной стрельбы из АКМ, который разработали в 1950-е годы. Более того, местная промышленность способна выпускать VILMA в достаточных объемах.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
Бьющий в цель. Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
Бьющий в цель.Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
4 июля 2024

«На учениях (что армии, что территориальной обороны) уже много лет — почти все мелькающие в кадре автоматы оснащены ими. А это уже вполне реально повышает возможности именно массового среднего стрелка», — говорится в сообщении.

В ноябре стало известно, что концерн «Калашников» полностью выполнил годовой контракт на поставку автоматов АК-12 образца 2023 года государственному заказчику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожной ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Дерматолог объяснил связь прыщей на лбу и стресса

    Стало известно о многолетнем росте числа сифилитиков среди одной категории россиян

    МИД России оценил идею НАТО направить войска на Украину

    Новым российским космонавтам предрекли работу на Луне

    Стали известны подробности о боях ВС России у Красноармейска

    Появились подробности о семье пытавшейся сжечь сверстников школьницы в Красноярске

    Гузеева обругала подписчицу из-за вопроса о фотошопе фразой «че такая дура?»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok