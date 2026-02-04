Кубинский прибор «для нейтрализации агрессоров» оценили

Автоматы Калашникова АКМ, которые стоят на вооружении Революционных вооруженных сил Кубы, оснастили прицельными приспособлениями VILMA, которые повышают эффективность нейтрализации целей. Возможности прибора оценил Telegram-канал «Военный осведомитель».
Обозначение VILMA (Visor Lumínico para Matar Agresores) можно перевести как «просвечивающий прицел для ликвидации агрессоров». Зачастую этот прибор относят к предшественникам коллиматорных прицелов или их ранним разновидностям. Изделие производят с 1980-х годов.
Точные характеристики VILMA не раскрывают. При этом западные специалисты считают, что прицел соответствует технологическому уровню 1970-х — начала 1980-х годов. Автор отметил, что такого прибора вполне хватит для прицельной стрельбы из АКМ, который разработали в 1950-е годы. Более того, местная промышленность способна выпускать VILMA в достаточных объемах.
«На учениях (что армии, что территориальной обороны) уже много лет — почти все мелькающие в кадре автоматы оснащены ими. А это уже вполне реально повышает возможности именно массового среднего стрелка», — говорится в сообщении.
В ноябре стало известно, что концерн «Калашников» полностью выполнил годовой контракт на поставку автоматов АК-12 образца 2023 года государственному заказчику.