Кубинский прибор «для нейтрализации агрессоров» оценили

Кубинские автоматы АКМ оснастили коллиматорными прицелами VILMA

Автоматы Калашникова АКМ, которые стоят на вооружении Революционных вооруженных сил Кубы, оснастили прицельными приспособлениями VILMA, которые повышают эффективность нейтрализации целей. Возможности прибора оценил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Обозначение VILMA (Visor Lumínico para Matar Agresores) можно перевести как «просвечивающий прицел для ликвидации агрессоров». Зачастую этот прибор относят к предшественникам коллиматорных прицелов или их ранним разновидностям. Изделие производят с 1980-х годов.

Точные характеристики VILMA не раскрывают. При этом западные специалисты считают, что прицел соответствует технологическому уровню 1970-х — начала 1980-х годов. Автор отметил, что такого прибора вполне хватит для прицельной стрельбы из АКМ, который разработали в 1950-е годы. Более того, местная промышленность способна выпускать VILMA в достаточных объемах.

«На учениях (что армии, что территориальной обороны) уже много лет — почти все мелькающие в кадре автоматы оснащены ими. А это уже вполне реально повышает возможности именно массового среднего стрелка», — говорится в сообщении.

В ноябре стало известно, что концерн «Калашников» полностью выполнил годовой контракт на поставку автоматов АК-12 образца 2023 года государственному заказчику.