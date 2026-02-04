Реклама

13:29, 4 февраля 2026Мир

Личность пропавшего на Кипре российского предпринимателя подтвердили

Полиция подтвердила личность пропавшего экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Полиция Британских баз на Кипре подтвердила, что найденное на юге страны тело принадлежит бывшему главе российской компании «Уралкалий» Владиславу Баумгертнеру. Об этом сообщает ТАСС.

«Тело идентифицировано при помощи анализа ДНК. Оно принадлежит Владиславу Баумгертнеру», — заявил представитель полиции. Отмечается, что причина смерти предпринимателя на данный момент не установлена.

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщала, что на Кипре нашли тело Баумгертнера. По данным собеседников издания, тело предпринимателя было обнаружено в ущелье на южном берегу Кипра. В материале отмечается, что мужчина увлекался скалолазанием, а трагедия, скорее всего, произошла во время преодоления сложного маршрута.

Об исчезновении экс-главы «Уралкалия» стало известно 11 января.

