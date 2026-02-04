Реклама

На Западе обратили внимание на «невероятное» решение Украины

Профессор Дизен: Украина ведет переговоры с союзниками вместо России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Украина ведет переговоры с союзниками вместо России, что является невероятным решением. На это обратил внимание профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Четыре года "переговоров" с союзниками, но не с другой стороной конфликта. Это невероятно», — подчеркнул Дизен.

Таким образом профессор прокомментировал публикацию Financial Times, в которой сообщалось, что мирное соглашение по Украине предполагает скоординированный военный ответ США и Европы на случай постоянных нарушений Россией режима прекращения огня.

30 января заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Евросоюз не может выступать в роли наблюдателя при возможном прекращении огня на Украине, поскольку является стороной конфликта.

