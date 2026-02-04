Невестка Виктории Бекхэм без бюстгальтера снялась на фоне скандала с семьей мужа

Жена сына Бекхэма Никола Пельтц в откровенном наряде снялась на фоне скандала

Невестка певицы, дизайнера и предпринимательницы Виктории Бекхэм Никола Пельтц-Бекхэм в откровенном наряде снялась для рекламы итальянского бренда Genny на фоне скандала с семьей мужа. Публикация появилась в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

31-летняя модель была запечатлена в нежно-розовом брючном костюме и расстегнутой рубашке, отказавшись при этом от бюстгальтера.

Кроме того, звезда надела длинное колье, подчеркивающее зону декольте. Образ жены сына Бекхэма завершили прическа с завитыми в кудри волосами и макияж в нейтральных оттенках.

В январе объяснили экстремальное похудение жены сына Бекхэма на фоне скандала с его семьей. По информации журналистов, избраннице Бекхэма пришлось сесть на строгую диету, чтобы вжиться в роль балерины в голливудском фильме «Прима».