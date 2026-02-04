Норвежского горнолыжника эвакуировали с трассы на вертолете в первый день Олимпиады

Норвежского горнолыжника Фредрика Меллера эвакуировали на вертолете с олимпийской трассы. Об этом сообщает NRK.

4 февраля стартовал первый день Олимпиады, где начались предварительные соревнования по скоростному спуску на горных лыжах. Меллер упал во время тренировки. Отмечается, что спортсмен испытывает боль в плече, результаты обследования в настоящий момент неизвестны.

Меллеру 25 лет. Он является победителем и призером этапов Кубка мира. Спортсмен выступает в скоростном спуске, супергиганте и гигантском слаломе.

Зимняя Олимпиада-2026 в Милане начнется 6 февраля. Соревнования по горнолыжному спорту пройдут с 7 по 18 февраля на трассах в Бормио и Кортина д`Ампеццо.