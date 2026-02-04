Оценены шансы Сафонова сыграть за ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов больше своего конкурента

Коэффициент на то, что Сафонов сыграет в плей-офф ЛЧ больше Шевалье, 1,20

Букмекеры оценили шансы российского голкипера Матвея Сафонова сыграть за ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026 больше минут, чем его конкурент за место в составе Люка Шевалье. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Специалисты уверены, что россиянин получит больше игрового времени, чем француз. Такое развитие событий оценивается коэффициентом 1,20. Обратная ситуация оценивается коэффициентом 4,00.

В восьми турах общего этапа Лиги чемпионов Сафонов сыграл только в двух встречах. В остальных матчах ворота ПСЖ защищал Шевалье.

ПСЖ по итогам общего этапа Лиги чемпионов финишировал на 11-м месте. За право сыграть в 1/8 финала парижане поборются в двухматчевом противостоянии с «Монако».