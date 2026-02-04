Появились новые подробности о состоянии пострадавших при нападении в российской школе

Состояние троих учеников, пострадавших при нападении в школе Красноярска, оценивается как тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Краевую клиническую больницу.
В учреждении рассказали, что уже провели телемедицинскую консультацию со специалистами Приволжского исследовательского медицинского университета.
«На данный момент специалисты оценивают состояние пострадавших как тяжелое стабильное», — отметили в больнице.
4 февраля ученица школы № 153 в Красноярске сначала подожгла крышку унитаза в туалете, а потом зашла в класс и облила одноклассников бензином, а некоторых ударила молотком по голове. После случившегося пять детей были госпитализированы.