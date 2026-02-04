Появились новые подробности о состоянии пострадавших при нападении в российской школе

ТАСС: Состояние троих пострадавших при нападении в школе Красноярска — тяжелое

Состояние троих учеников, пострадавших при нападении в школе Красноярска, оценивается как тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Краевую клиническую больницу.

В учреждении рассказали, что уже провели телемедицинскую консультацию со специалистами Приволжского исследовательского медицинского университета.

«На данный момент специалисты оценивают состояние пострадавших как тяжелое стабильное», — отметили в больнице.

4 февраля ученица школы № 153 в Красноярске сначала подожгла крышку унитаза в туалете, а потом зашла в класс и облила одноклассников бензином, а некоторых ударила молотком по голове. После случившегося пять детей были госпитализированы.