В России высказались о расхождении комментариев Зеленского и Трампа о приостановке ударов

Депутат Журова: Опровержение Трампом слов Зеленского об ударах говорит о доверии

Комментарии американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского о временной приостановке ударов по энергетике Украины и России расходятся, и интересно, осмелится ли последний обвинить главу Белого дома во лжи, высказалась зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский обвинил Россию в нарушении энергетического перемирия, которое завершилось 1 февраля, после того как страна в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по территории противника. После Трамп опроверг обвинения украинского лидера. Он заявил, что президент России Владимир Путин сдержал слово в части временной приостановки ударов по Украине и пауза в ударах по некоторым объектам на Украине, как и было оговорено, завершилась 1 февраля.

Депутат обратила внимание, что Зеленский далеко не в первый раз манипулирует фактами, он занимается этим постоянно.

Ему нужно нас обвинить. Даже можно сказать, что эта остановка ударов ему нужна только для того, чтобы сказать, что мы его нарушили. Он же делает это отчасти все всегда специально Светлана Журова депутат Госдумы

Зеленский, наверное, думает, что у Трампа просто нет других источников информации, предположила парламентарий.

«Почему мы, может быть, не всегда идем на остановку ударов — именно по этой причине, потому что мы идем на встречу, а все равно потом, даже если мы все выполним, все до буковки, нас все время пытаются обвинить и Европа, и Зеленский», — отметила собеседница «Ленты.ру».

Реакция Трампа говорит о доверии к России и о том, что он обладает другой информацией по ситуации, указала она.

«И это резонансно звучит, потому что один говорит одно, а другой — другое. Значит, теперь Зеленскому надо будет обвинять Трампа в публичном поле, что якобы он обманывает. У них же расходятся комментарии, значит, пресса спросит, господин Зеленский, а почему Трамп говорит одно, а вы — другое. Дальше что он должен сказать? Что Трамп обманывает? Осмелится он так сказать или нет, и аргументы какие он приведет, какую-то фальсификацию? Вопрос», — заключила политик.

29 января Трамп заявил о готовности российской стороны остановить удары по украинской энергетике на фоне холодов. 30 января факт соглашения подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он заявил, что оно будет действовать неделю, до 1 февраля.