Раскрыта позволяющая дронам ВСУ преодолевать огромные расстояния деталь

Кнутов: Дроны ВСУ могут пролетать до 1600 км за счет экономии топлива

Директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), историк и военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл деталь, позволяющую дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) преодолевать расстояние до 1600 километров. В беседе с NEWS.ru он заявил, что проделывать такой путь у беспилотников получается за счет циклического отключения двигателя в воздухе.

По словам Кнутова, описанный выше метод позволяет дронам экономить топливо и преодолевать огромные расстояния.

Эксперт пояснил, что двигатели украинских беспилотников в полете могут периодически выключаться. «Например, беспилотник может лететь, планировать в течение минуты, потом снова включаться и продолжать полет еще какое-то время, затем он снова отрубается», — указал он. Таким образом, продолжил специалист, дальность полета увеличивается на 20 процентов и больше.

Ранее бойцы отряда «БАРС-Курск», входящего в группировку войск «Север», раскрыли боеснаряжение и дальность атакующих Россию беспилотников ВСУ. По данным военнослужащих, украинская армия запускает в сторону РФ разведывательные дроны типа «Лелека-100» и «Фурия», которые могут преодолевать расстояния до 100-200 километров, ударные дроны-камикадзе типа «Бобер», предназначенные для поражения целей на дальности до 1000 километров, и другие.