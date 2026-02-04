Реклама

12:49, 4 февраля 2026

Раскрыты подробности удара американского F-35C по иранскому Shahed-139

TWZ: Иранский дрон Shahed-139 был перехвачен ВМС США ракетой AIM-9X
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Tim Kelly / Reuters

Иранский дрон Shahed-139, приблизившийся к авиансцу Военно-морских сил (ВМС) США Abraham Lincoln, был перехвачен ракетой AIM-9X Sidewinder или AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM), выпущенной палубным истребителем пятого поколения F-35C Lightning II. Подробности боевого применения данного самолета раскрывает издание TWZ.

«F-35C уже применялись в регионе для борьбы с беспилотниками, сбив в прошлом году дроны, созданные поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене», — говорится в публикации.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что беспилотный летательный аппарат Shahed-129 Корпуса стражей исламской революции Ирана успел передать все данные перед крушением.

В январе израильский телеканал 13TV заметил, что авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток в рамках подготовки к возможному военному противостоянию с Ираном.

