Расставшийся с женой Дибров внезапно сменил имидж

Расставшийся с женой 66-летний Дмитрий Дибров внезапно сменил прическу

Телеведущий Дмитрий Дибров, расставшийся с женой Полиной после 16 лет брака, внезапно сменил имидж. Новые фото знаменитости публикует Super.

66-летний артист появился на премьере фильма «Равиоли Оли». Репортеры обратили внимание на изменения во внешности Диброва: мужчина закрасил седину, а также добавил к прическе несколько светлых прядей.

В сентябре 2025 года мировой суд расторг брак Дибровых. Сообщалось, что между супругами не было разногласий ни по имущественным, ни по другим вопросам.

До этого экс-супруга Диброва раскрыла причины развода. По ее словам, со временем она стала относиться к ведущему как к другу и наставнику, а также начала испытывать романтические чувства к другому мужчине — бизнесмену Роману Товстику.

Дибров женился на модели Полине Наградовой, которая моложе его на 30 лет, в 2009 году. У пары родилось трое детей.