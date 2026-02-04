Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:15, 4 февраля 2026Ценности

Расставшийся с женой Дибров внезапно сменил имидж

Расставшийся с женой 66-летний Дмитрий Дибров внезапно сменил прическу
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров, расставшийся с женой Полиной после 16 лет брака, внезапно сменил имидж. Новые фото знаменитости публикует Super.

66-летний артист появился на премьере фильма «Равиоли Оли». Репортеры обратили внимание на изменения во внешности Диброва: мужчина закрасил седину, а также добавил к прическе несколько светлых прядей.

Материалы по теме:
«Почему я не сделала этого раньше?» Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
«Почему я не сделала этого раньше?»Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
2 марта 2021
Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся Самая звездная пара планеты в ссоре из-за нервных срывов мечтавшего о президентстве рэпера
Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятсяСамая звездная пара планеты в ссоре из-за нервных срывов мечтавшего о президентстве рэпера
6 января 2021

В сентябре 2025 года мировой суд расторг брак Дибровых. Сообщалось, что между супругами не было разногласий ни по имущественным, ни по другим вопросам.

До этого экс-супруга Диброва раскрыла причины развода. По ее словам, со временем она стала относиться к ведущему как к другу и наставнику, а также начала испытывать романтические чувства к другому мужчине — бизнесмену Роману Товстику.

Дибров женился на модели Полине Наградовой, которая моложе его на 30 лет, в 2009 году. У пары родилось трое детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупнейший российский застройщик попросил о помощи

    Россия скатилась в депрессию

    В России опустели салоны красоты

    В России обвинили родителей в нападениях подростков на школы

    «Айсберг» заметили в Черном море

    Назван один из самых частых симптомов патологий сердечно-сосудистой системы

    В России обновили самый востребованный дрон в зоне СВО

    Раскрыта причина кончины найденных с пеной у рта в отеле Белиза туристок

    На церемонию открытия Олимпиады начали продавать два билета по цене одного

    Илон Маск попытался оправдаться после публикации его писем финансисту-педофилу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok