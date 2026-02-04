Реклама

07:45, 4 февраля 2026Экономика

Россиян предупредили о снижении заработных плат

Аналитик Подольская: Больничный в январе может сильно снизить зарплату
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россияне, которые взяли больничный в первый месяц года, рискуют столкнуться с очень сильным снижением январской заработной платы. Об этом заявила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. Ее процитировало РИА Новости.

Она напомнила, что в январе 2026 года при пятидневной рабочей неделе всего 15 рабочих дней. Это означает, что сумма оплаты за каждый отработанный день оказывается выше, чем в большинстве других месяцев года, а также превышает средний уровень за два предшествующих года. Это может привести к уменьшению общей суммы выплат, полученных сотрудником за месяц.

По ее словам, наиболее ощутимым снижение окажется для граждан, находившихся на больничном в январе и получающих годовой доход выше предельной базы для начисления страховых взносов (2,225 миллиона рублей в 2024 году и 2,759 миллиона рублей в 2025 году). В 2026 году их максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составил 6 тысяч 827 рублей в день.

Подольская заявила, что для таких работников отработанный день в январе будет стоить как минимум в два раза дороже размера больничных выплат за один день.

По словам руководителя юридической практики сервиса SuperJob Александра Южалина в России сотрудник может взять больничный не только в случае своей болезни, но и если его родственнику требуется уход.

Известно также, что скоро депутатам Государственной Думы предложат рассмотреть законопроект об адаптивном больничном. Этот документ подразумевает, чтобы заболевший сотрудник смог бы выполнять свои обязанности дистанционно.

