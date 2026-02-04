Россиянин в одном белье пытался прорваться в детский сад

Мужчина в одном белье пытался прорваться в детский сад в Долгопрудном. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва сейчас».
По данным издания, полуголый россиянин бросался на прохожих и угрожал им. В здание дошкольного учреждения его не пустили.
К месту происшествия вызвали сотрудников полиции. Дебошира удалось скрутить.
До этого стало известно, что в Новочеркасске девушка устроила танцы в фонтане и требовала близости у прохожих.
Еще раньше житель Екатеринбурга снял штаны в подъезде дома в микрорайоне Ботанический и впал в кому. Правоохранители организовали проверку по факту происшествия.