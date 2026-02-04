Российский биатлонист оценил быт европейцев фразой «они выиграли эту жизнь»

Живущий в Европе биатлонист Шамаев: Они как будто выиграли эту жизнь

Живущий в Румынии российский биатлонист Дмитрий Шамаев оценил быт европейцев фразой «они выиграли эту жизнь». Его слова приводит «Спорт день за днем».

«У них все спокойнее. Они как будто выиграли эту жизнь. У меня складывается ощущение, что у них меньше стресса, чем в России. Здесь как-то поспокойнее», — сказал Шамаев. Кроме того, спортсмен отметил, что в Румынии у него никогда не возникало проблем из-за российского паспорта.

30-летний Шамаев выступает за сборную Румынии с 2021 года. Он примет участие в зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

Шамаев является двукратным чемпионом мира среди юниоров. Кроме того, биатлонист стал серебряным призером летнего первенства планеты-2024.

Ранее российский вратарь системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» Станислав Бережной описал жизнь в США фразой «когда темно — из дома не выхожу». По его словам, город Рокфорд, в котором он живет, небезопасен. «Уже была одна история, но о ней я промолчу. Рокфорд равно криминал», — отметил спортсмен.