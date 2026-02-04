Реклама

10:38, 4 февраля 2026Мир

Спецпосланник Трампа прибыл в Абу-Даби

Самолет Уиткоффа приземлился в Абу-Даби
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа приземлился в Абу-Даби, где вскоре состоятся переговоры по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту Аль-Батин.

«Самолет спецпредставителя американского президента прибыл», — заявил собеседник агентства.

Ранее в Абу-Даби приземлился самолет с российской делегацией.

В переговорах примут участие делегации от России, Украины и США. Второй раунд переговоров в Абу-Даби должен был состояться 1 февраля, однако, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, был перенесен из-за согласования графиков трех сторон.

