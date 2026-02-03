ТАСС: Самолет с российской делегацией приземлился в Абу-Даби

Самолет с российской делегацией приземлился в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби, где 4 февраля состоятся новые переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

В переговорах примут участие делегации от России, Украины и Соединенных Штатов Америки (США). Состав российской делегации не изменился, ее также возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

Несмотря на то, что государственный секретарь США Марко Рубио ранее говорил о том, что специальный посланник президента американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не примут участия в переговорах, 3 февраля стало известно, что они все же будут в них участвовать.