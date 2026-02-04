Трамп обвинил журналистку CNN из-за отсутствия улыбки

Трамп раскритиковал журналистку телеканала CNN за отсутствие улыбки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал журналистку телеканала CNN. Он обвинил ее во лжи, объяснив это отсутствием улыбки на ее лице, пишет РИА Новости.

«Вы — худший репортер. У CNN нет рейтингов из-за таких, как вы», — отметил глава Белого дома.

Трамп продолжил, что не видел эту журналистку улыбающейся. По словам политика, он знает сотрудницу CNN уже 10 лет, но не видел ее радостной. Президент предположил, что журналистка не улыбается, поскольку не говорит правду.

Ранее Дональд Трамп нагрубил журналистке телеканала ABC, задавшей вопрос о суде американского лидера с налоговой службой. Журналистка попыталась задать вопрос еще раз, однако Трамп заявил, что «не давал ей слова» и потребовал передать микрофон другому репортеру.

До этого глава Белого дома отчитал американского журналиста телеканала Fox News из-за замечания о том, что российский лидер Владимир Путин «подавил» его во время встречи на Аляске в августе 2025 года.