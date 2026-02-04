Тутберидзе рассказала о сложной травме Петросян перед Олимпиадой

Тутберидзе заявила о травме фигуристки Петросян перед отбором на Олимпиаду

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о восстановлении своей ученицы Аделии Петросян после травмы в период отборочных соревнований на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Тренер поделилась подробностями в документальном проекте «Метод Тутберидзе», выпущенном в онлайн-кинотеатре Okko.

«После того, как мы обнаружили, что у нас травма, рекомендации разных врачей были абсолютно разными. Кто-то говорил «все, закончили кататься», кто-то говорил «три месяца в гипсе». Один врач сказал: «А в чем проблема? Я могу девочку к старту подготовить», — сообщила она.

Ранее российская фигуристка Аделия Петросян заявила об особенностях питания. По ее словам, у нее присутствует постоянная тяга к сладкому и мучному, но этим приходится жертвовать ради спортивной карьеры.

Аделия Петросян – единственная представительница России на Олимпиаде-2026 в женском одиночном катании. Букмекеры поставили спортсменку на четвертое место в списке претенденток на золото.