Угрозу массовых протестов на Украине оценили

Политолог Асафов: На Украине массовые протесты сейчас невозможны

В такой жесткой диктаторской системе с большими репрессивными инструментами, как на Украине, массовые протесты невозможны, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сенатор от Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова сообщила, что массовые протесты периодически вспыхивают на Украине из-за серьезных проблем в основных сферах государства. В частности, по словам политика, в соседствующей с Россией стране наблюдаются большие проблемы в экономической и социальной сферах.

«Дело в том, что, как пример, врагом общества на Украине является не только офис президента, но, например, ТЦК. Но организованное сопротивление невозможно, ровно потому, что существуют спецслужбы и другие репрессивные инструменты, которые активно применяются. В том числе и посадки, в том числе и применение огнестрельного оружия и других инструментов. Поэтому такое невозможно», — прокомментировал политолог.

Ранее сообщалось, что 1 февраля киевляне перекрыли автомагистраль из-за отключений света, в частности, Харьковское шоссе. В результате акции протеста на шоссе образовалась пробка.

