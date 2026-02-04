«Высокое напряжение во всех сферах». В Совфеде заявили о массовых протестах на Украине

Сенатор Никонорова заявила, что на Украине вспыхивают массовые протесты

Массовые протесты периодически вспыхивают на Украине из-за серьезных проблем в основных сферах государства. Об этом сообщила сенатор от Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

В частности, по словам политика, в соседствующей с Россией стране наблюдаются большие проблемы в экономической и социальных сферах.

Высокое напряжение во всех указанных сферах, в том числе и критическое состояние коммунальной сферы, периодически выливаются в массовые протесты Наталья Никонорова сенатор от ДНР

Так, указала Никонорова, государственный бюджет Украины «давно лопнул по швам». Еще одной не менее значимой проблемой она назвала противостояние украинцев и ТЦК (территориальными центрами комплектования — аналог военкомата — прим. «Ленты.ру»), спровоцированное насильственной мобилизацией.

Наталья Никонорова. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Жители крупных городов Украины массово выходят на улицы

На фоне ударов Вооруженных сил России по энергообъектам на Украине в стране происходят массовые отключения. Сотни тысяч потребителей по всей стране остаются без света. В качестве протеста жители крупных городов выходят на улицы.

1 февраля киевляне перекрыли автомагистраль из-за отключений света, в частности, Харьковское шоссе. В результате акций протеста на шоссе образовалась пробка. За несколько дней до этого, 28 января жители Киева вышли на митинг из-за ситуации с энергетикой. Акцию протеста устроили проживающие в районе Троещина граждане. Они перекрыли дороги из-за проблем со светом и отсутствия отопления в домах.

21 января жители Хмельницкого вышли на улицы из-за отсутствия света в городе. Несколько десятков протестующих пришли к зданию администрации. Кроме того, жители заблокировали движение в центре города. Сутками ранее жители Сум перекрыли дорогу в знак протеста против длительного отключения электроэнергии.

28 декабря жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света. Ранее аналогичную акцию в городе устраивали 18 декабря.

На Украине обнаружили связь между ударами по России и отсутствием света

Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля. Однако в ночь на вторник, 3 февраля, Россия нанесла самый масштабный удар по энергетике Украины с начала 2026 года. Как пояснили в Министерстве обороны РФ, удар стал ответом на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам.

Депутат Государственной Думы Алексей Чепа отметил, что российская сторона соблюдала условия соглашения, а украинская — нет. За время его действия украинским энергетикам удалось восстановить многие линии, которые передают электричество непосредственно населению, указал депутат.

Мы исполнили просьбу президента США Дональда Трампа о ненанесении ударов по энергетике до 1 февраля. Киев — нет Алексей Чепа депутат Госдумы

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

В то же время представитель пророссийского подполья сообщил, что украинцы начали осознавать тот факт, что удары по России ведут к отсутствию электричества на самой Украине. По его словам, жители Украины также осознают, что депутаты Верховной Рады, рассказывающие про «несгибаемость» страны, не страдают в темноте и холоде, а «сидят в теплых кабинетах и пьют чай».

При этом глава областной госадминистрации Николай Калашник призвал жителей Киевской области, лишившихся тепла и света, не перекрывать дороги в знак протеста против ситуации, в которой они оказались. Он подчеркнул, что подобные действия «никак не ускорят включение света».