21:11, 4 февраля 2026Мир

В Европе связали выделение 90 миллиардов Украине с укреплением ее позиции на переговорах

Фон дер Ляйен: Выделение финансирования Киеву укрепит его позиции на переговорах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Globallookpress.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X связала выделение финансирования Украине на сумму 90 миллиардов евро с укреплением позиции Киева на переговорах.

«Наша поддержка еще больше укрепит позиции Украины на поле боя и ее позиции за столом переговоров», — заявила политик. Она назвала решение о предоставлении финансирования символом непоколебимой солидарности Европы с Украиной.

Послы стран Европейского союза на закрытой встрече 4 февраля согласовали детали кредита Украине в размере 90 миллиардов евро.

Как отмечала фон дер Ляйен, две трети из этих средств направят на закупку вооружений у европейских оборонных концернов. В США оружие, в соответствии с одобренными правилами, будет приобретаться лишь при отсутствии европейских аналогов. Вернуть средства по кредиту Киев должен будет только в случае получения от Москвы компенсаций за разрушение инфраструктуры.

