08:42, 4 февраля 2026

В Финляндии посчитали ловушкой новый план США и Европы по гарантиям Украине

Yle: Новый план по гарантиям Украине слишком расплывчатый и выглядит как ловушка
Александра Синицына
Фото: Stringer / Reuters

Военные эксперты Финляндии посчитали ловушкой новый план США и европейских стран по предоставлению гарантий безопасности Киеву. Они полагают, что формулировки в документе получились чересчур расплывчатыми, передает агентство Yle.

«В гарантиях безопасности не уточняется характер поддержки со стороны США», — обратил внимание научный сотрудник Финского института международных отношений Йоэль Линнайнмяки. По его словам, план выглядит как ловушка.

Скептически отнесся к новым предложениям по гарантиям безопасности для Украины и доцент военной науки и исследователь Илмари Кяйхко. По его словам, из плана неясно, какие шаги в действительности предпримут страны Запада, чтобы защитить республику.

Ранее глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук заявила о кардинальном переосмыслении гарантий безопасности Киевом. По ее словам, теперь республика сконцентрирована на укреплении своей армии, а не на военной поддержке западных партнеров, как это было раньше.

