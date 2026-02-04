В Госдуме отреагировали на утечку информации о переговорах России и Украины

Депутат Чепа: Переговорам России и Украины лучше проходить в тишине

Когда проходят переговоры на сложные темы, как между Россией и Украиной, информацию лучше хранить в тишине, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Россия и Украина на встрече 23-24 января добились прогресса в переговорах по военным вопросам.

Депутат отметил, что не стоит доверять подобного рода утечкам из украинской прессы, поскольку она может давать искаженные данные, сиюминутно выгодные президенту Украины Владимиру Зеленскому. Также он посоветовал использовать информацию только из российских официальных источников.

«Когда люди договариваются, лучше быть в тишине, потому что есть очень много врагов, которые стремятся не допустить договоренности. Эти люди хотят разрушить их, начинают муссировать ту или иную сторону, вводя общественность в заблуждение, и пытаются воздействовать на те или иные стороны переговорного процесса», — прокомментировал Чепа.

Новый раунд переговоров начнется 4 февраля. Состав российской делегации не изменился, ее также возглавит начальник главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.