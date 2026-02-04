В МИД России ответили на заявления о прекращении Индией покупки российской нефти

МИД РФ: Нет оснований полагать, что Индия пересмотрела подход по сотрудничеству

Нет оснований полагать, что Индия пересмотрела подход по сотрудничеству с Россией. Так на заявление президента США Дональда Трампа о прекращении Индией покупки российской нефти ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат подчеркнула, что США не в праве диктовать условия. «Нью-Дели руководствуется исключительно национальными интересами, принимая суверенные решения, исходящие из коммерческой целесообразности. У нас нет оснований полагать, что индийские друзья пересмотрели свой подход», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что закупка Индией российских углеводородов выгодна обеим странам и содействует поддержанию стабильности на международном энергетическом рынке.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала из Нью-Дели каких-либо сообщений об отказе от поставок российской нефти. Он также отметил, что в Москве с уважением относятся к двусторонним американо-индийским отношениям и очень внимательно следят за заявлениями Трампа.