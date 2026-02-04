Реклама

09:20, 4 февраля 2026Мир

В Москве высказались о контактах с Данией по вопросам Арктики

МИД: РФ контактирует с Данией по вопросам Арктического совета, но не Гренландии
Виктория Кондратьева
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия регулярно контактирует с Данией по вопросам работы Арктического совета, но тема статуса Гренландии в них не поднимается. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России и старшее российское должностное лицо в Арктическом совете Владислав Масленников, сообщает РИА Новости.

«Россия не имеет отношения к текущему кризису вокруг Гренландии, основания для обсуждения Россией данного сюжета с Данией отсутствуют», — сказал он.

По словам дипломата, Арктический совет не занимается вопросами военной безопасности.

Ранее министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт выразила надежду на выработку общей позиции с США. Она отметила, что остров стремится к дипломатическому решению вопроса путем переговоров.

