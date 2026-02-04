Реклама

Водитель автобуса поймал обокравшего пассажирку вора и лишился работы

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jack Taylor / Reuters

В Лондоне водитель автобуса, который погнался за вором, потерял работу. Об этом сообщает Daily Mail.

В июне 2024 года 49-летний Марк Хир работал на городском маршруте, когда неизвестный мужчина напал на женщину в салоне автобуса и сорвал с ее шеи золотое украшение. Когда вор выбежал на остановке, Хир побежал за ним. Он смог вернуть ожерелье пассажирке. Однако злоумышленник вернулся к автобусу и, по словам водителя, нанес ему удар. Тот ответил в целях самообороны и нокаутировал нападавшего.

Несмотря на то, что полиция не предъявила Хиру обвинений, сочтя его действия разумными и необходимыми, работодатель уволил его за «грубые нарушения». В ходе дисциплинарного разбирательства менеджмент компании пришел к выводу, что Хир проявил к преступнику, обокравшему женщину, «чрезмерную силу».

Кроме того, водителя упрекнули, что он бросил автобус с работающим двигателем, поставив под угрозу безопасность пассажиров. Трибунал по трудовым спорам в Уотфорде признал увольнение справедливым, отметив, что работодатель действовал в рамках разумного, чтобы защитить репутацию фирмы и безопасность клиентов.

Ранее в США утомившаяся женщина угнала машину. Американка Джейми Пауэлл устала идти пешком и украла с заправки припаркованный автомобиль Hyundai Accent.

